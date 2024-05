Scontri tra la polizia e i manifestanti che volevano raggiungere gli Stati generali della natalità | una ragazza ferita alla testa

Stati generali della Natalità, scontri a Roma tra i manifestanti e gli agenti di polizia (dopo la contestazione di ieri) - stati generali della Natalità, scontri a Roma tra i manifestanti e gli agenti di polizia (dopo la contestazione di ieri) - Continuano le tensioni attorno agli stati generali della Natalità. Dopo la contestazione di ieri (9 maggio) ai danni della ministra della Famiglia, Eugenia Roccella, al grido ...

Stati Generali della Natalità a Roma, studenti in corteo puntano verso il convegno - stati generali della Natalità a Roma, studenti in corteo puntano verso il convegno - la maggior parte sono studenti minorenni che puntano ad arrivare all'Auditorium dove si stanno svolgendo gli stati generali della Natalità. In testa al serpentone di studenti uno striscione con lo ...

La Russa, c'è grande interesse a ridurre il gap tra nord e sud - La Russa, c'è grande interesse a ridurre il gap tra nord e sud - "Non faccio parte del governo ma vedo che c'è un grande interesse da parte non solo dell'attuale maggioranza ma di tutte le forze politiche per cercare di diminuire il gap che c'è ancora in maniera fo ...