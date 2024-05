Catania - 26enne arrestato mentre spaccia tra i passanti nel centro

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di venerdì 10 maggio 2024) Non si fermano le attività di prevenzione e repressione dei reati legati allo spaccio di sostanze stupefacenti operate da parte dei militari dell’Arma di, volte a contrastare una delle maggiori fonti di approvvigionamento della criminalità organizzata. In tale contesto, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia diPiazza Dante hanno svolto tutta una serie di mirate azioni info-investigative che hanno portato all’arresto di un 26 enne di origini straniere, residente nel quartiere Angeli Custodi, per “detenzione e spaccio di stupefacenti”, in questo caso anche di droghe sintetiche. In particolare gli investigatori, al termine di una mirata acquisizione info investigativa hanno deciso, quindi, di organizzare un dispositivo in modalità defilata, “discreto e a distanza”, mimetizzandosi con l’ambiente circostante, hanno ...