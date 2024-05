Spaccio di cocaina - 26enne dal carcere all’obbligo di firma

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta mattina, presso ildi Benevento, si è tenuta l’udienza di convalida per Matteo Lamparelli, 26 anni, tratto in arresto il 7 maggio 2024 per ipotesi di. Ilera stato già fermato qualche giorno prima sempre per ipotesi di. Il Gip Nuzzo a seguito della convalida ha deciso di modificare la misura, dalla detenzione ina quella dell’obbligo di presentazione alla PG di Benevento. Lamparelli era stato fermato con circa 26 grammi disuddivisa e detenuta in alcuni punti di un fabbricato. L’indagato aveva anche occultato in bocca 2,69 grammi. Sequestrato anche un bilancino e un pugnale. Lamparelli è difeso dall’avvocato Gerardo Giorgione di Benevento. L'articolo proviene da Anteprima24.it.