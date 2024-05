Elezioni Torrecuso - Iannella presenta la lista ‘Insieme… Si Può’ | i nomi dei candidati

(Di venerdì 10 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiStamattina il candidato sindaco Angelinohato presso gli uffici comunali del Comune ditutta la documentazione inerente laSi. Ecco ideialla carica di Consiglieri Comunali: Tedesco Michelino, Biondi Nicola, Bucciano Manfredo, Carone Gennaro, Cutillo Maria, Formichella Giuseppe, Genito Antonello, Maese Valentina, Orsillo Loredana, Rapuano Dajana, Sauchella Simona e Zotti Gianluigi. Ad accompagnare l’intera campagna elettorale della squadra di Angelinosarà una frase storica del presidente Sandro Pertini: ‘Sii Sempre, in ogni circostanza e di fronte a tutti un uomo libero e pur di esserlo sii pronto a pagare qualsiasi prezzo’. A margine ...

Torrecuso – Iannella annuncia la ricandidatura - torrecuso – iannella annuncia la ricandidatura - Angelino iannella rompe gli indugi ed annuncia la sua candidatura alla carica di Sindaco della lista ‘Insieme…Si può’. “Cambiare torrecuso. Questo era l’obiettivo che cinque anni fa gli elettori ci ha ...

Torrecuso – Elezioni, Iannella annuncia la ricandidatura - torrecuso – Elezioni, iannella annuncia la ricandidatura - Angelino iannella rompe gli indugi ed annuncia la sua candidatura alla carica di Sindaco della lista ‘Insieme…Si può’. “Cambiare torrecuso. Questo era l’obiettivo che cinque anni fa gli elettori ci ha ...

Matera (Fdi): “Dal ministero della Cultura 4 milioni per il recupero del compendio ecclesiale del centro storico di Sant’Agata de’ Goti” - Matera (Fdi): “Dal ministero della Cultura 4 milioni per il recupero del compendio ecclesiale del centro storico di Sant’Agata de’ Goti” - Un grandissimo risultato ad essere stato colto nell’ottica del rilancio della città di Sant’Agata de’ Goti sulla base del suo patrimonio artistico, storico e culturale. A dettagliare in tal senso è il ...