Nuova Scena | il rap show tornerà con una seconda stagione

(Di venerdì 10 maggio 2024) Netflix ha sganciato la bomba! Dopo il successo della prima edizione,– Rhythm + Flow Italia, la competizione musicale del mondo rap prodotta da Fremantle,nel 2025 con la sua, solo su Netflix! La ricerca dei protagonisti che segneranno larap italiana, con un premio in palio di 100.000 euro per il vincitore, comincia già da oggi con l’apertura dei casting: chiunque voglia candidarsi e cominciare la propria scalata verso il sogno, potrà semplicemente scrivere a [email protected] . Il successo della prima, che ha visto protagonisti in giuria Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain, ha lasciato il segno: basti considerare che gli inediti dalla primadi ...

Buone notizie per gli appassionati di musica rap, Netflix ha rinnovato il rap show nuova Scena per una seconda stagione . Dopo il successo della prima edizione, torna sulla piattaforma di streaming la competizione musicale, prodotta da Fremantle, ...

Buone notizie per gli appassionati di musica rap, Netflix ha rinnovato il rap show Nuova Scena per una seconda stagione . Dopo il successo della prima edizione, torna sulla piattaforma di streaming la competizione musicale, prodotta da Fremantle, ...

“Tarabaralla”: lo spettacolo in scena al Teatro Fonderia Leopolda - “Tarabaralla”: lo spettacolo in scena al Teatro Fonderia Leopolda - La compagnia Mayor Von Frinzius porta in scena "Tarabaralla" al Teatro Fonderia Leopolda di Follonica, in provincia di Grosseto ...

Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dei nuovi episodi: quando escono - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dei nuovi episodi: quando escono - Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dei nuovi episodi: quando escono A settembre 2024 va in onda la nuova stagione.

Home Rock Bar, ultimo mese di eventi: dai Los Massadores al karaoke - Home Rock Bar, ultimo mese di eventi: dai Los Massadores al karaoke - Si conclude in pieno stile Home **ck Bar la stagione in fonderia, con tantissima musica dal vivo, sbombolate e lampadari che volano. Alcune delle serate più attese già questa settimana, con Kare Oche ...