Ucraina - il console Kovalenko alla cerimonia per il gemellaggio tra Bari e Mykolaiv

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 10 maggio 2024) Firmata una lettera di intenti che avvia il processo ditra le città di: l’Italia e l’ancora più vicine. il 7 maggio scorso, durante le celebrazioni per San Nicola presso il Municipio di, i sindaci Antonio Decaro e Oleksandr Syenkevych hanno apposto le loro firme al documento. Presenti all’evento, oltre ai due sindaci, anche ilgenerale dell’a Napoli, Maksym, e i sindaci di altre città con cuiintrattiene rapporti di amicizia e condivisione della devozione per San Nicola. “Volevo aprire le giornate di festa in onore del Patrono con i sindaci con i quali condividiamo unnel nome di San Nicola – ha detto Decaro – quindi un patrimonio di ...