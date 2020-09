Coronavirus | la virologa Yan rilancia | “E’ un patogeno creato in laboratorio”

(Di venerdì 25 settembre 2020) Lacinese Li-Meng Yan, in un’intervista con News Mediaset, ha accusato l’Oms di collaborare con Pechino per coprire la verità sul nuovo. “Nessuno dice la verità” LaLi-Meng Yan punta nuovamente il dito contro la Cina, incolpando il governo di Pechino di aver mentito sulla reale entità di Covid-19. Le accuse mosse dalla dottoressa cinese non risparmiano neanche l’Organizzazione mondiale della Sanità: “Nessuno sta dicendo la verità: anche l’Oms collabora con il Partito Comunista Cinese“. Tali asserzioni, secondo la Yan, sarebbero supportate da prove e documentazioni che laintende pubblicare al più presto per provare la sua teoria. Il rapporto “conterrà molti dettagli ...

FuoriIncuboUe : RT @GIGGIONAPOLI: - GIGGIONAPOLI : - Alex21312003 : RT @lamente2019: E 2020 17:56 Coronavirus, la virologa Yan: 'È un patogeno creato in laboratorio. Nessuno dice la verità: anche l'Oms colla… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus virologa

25.09 13:40 - LA VIROLOGA - Gismondo: "Riapertura parziale degli stadi per me possibile, non è detto che un vaccino sicuro arrivi, bisogna convivere con il virus che ha una letalità bassissima, solo i ...L'Organizzazione mondiale della sanità si complimenta con l'Itlia per come ha affrontato e continua ad affrontare le'emrgenza Covid-19. «L'Italia è stato il primo Paese occidentale ad essere stato pes ...