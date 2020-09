I cammini d’Italia | alla scoperta dei percorsi a piedi più belli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 24 settembre 2020) Via Francigena. PhotoCredit: dal web.In un periodo in cui possiamo concederci la ridei luoghi più nascosti ed interessanti d’Italia, ViaggiAmo propone una selezione di alcuni deipiùda intraprendere, per chi ama la natura. Si tratta di antiche strade,religiosi, o itinerari sulle tracce dei briganti, da fare rigorosamente a. Id’Italia: un viaggio tra natura e storia Prima di iniziare con la descrizione deida percorrere almeno una volta nella vita è importante fare una premessa. Perché proprio un percorso a? In un mondo frenetico, in cui non si riesce a stare al passo con il progresso, potrebbe essere davvero curioso intraprendere un tipo di ...