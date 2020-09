Ramsey dominatore | Pedro non si ferma mai | la 1° giornata di Serie A in numeri

Leggi su sportface

(Di martedì 22 settembre 2020) A quelli che speravano in un colpo a centrocampo della Juventus, la risposta l’ha fornita il match d’esordio per Pirlo contro la Sampdoria: il top player è già in casa. E risponde al nome di Aaron, colpo a parametro zero della scorsa stagione e tra le delusioni dell’anno precedente con un’intesa sul campo mai sbocciata con il calcio di Maurizio Sarri. All’ombra di Kulusevski, la scena se l’è presa lui, gallese e con una storia di gol (64) con l’Arsenal in nove splendide stagioni. All’Allianz Stadiumè stato tra i migliori in campo: nessun calciatore bianconero ha corso più di lui con 12.13 km percorsi, più degli altri due centrocampisti (più arretrati): McKennie secondo e Rabiot terzo. Ma non solo: la mole di km macinati non ha inficiato sulla ...