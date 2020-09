Comunali Reggio Calabria | verso il ballottaggio Falcomatà-Minicuci

(Di martedì 22 settembre 2020) REGGIO CALABRIA – Potrebbe servire un secondo turno di voto, quello del ballottaggio, per decidere il nuovo sindaco di Reggio Calabria e sarebbe la prima volta per la citta’ dei Bronzi da quando e’ in vigore l’elezione diretta del primo cittadino. L’esito incerto dello scrutinio, con l’eccessiva frammentazione delle candidature a sindaco e l’elevato numero di liste (32), potrebbe portare al ballottaggio tra i due attuali principali antagonisti: Giuseppe Falcomata’ accreditato, secondo Opionio Italia, con il 35,8% delle preferenze e sostenuto da una coalizione di centrosinistra, e Antonino Minicuci con il 34,8% dei voti e sostenuto da una coalizione di centrodestra.

infoitinterno : Elezioni comunali Reggio Calabria LIVE - Risultati, aggiornamenti e notizie in diretta - infoitinterno : Elezioni Comunali Reggio Calabria, sarà ballottaggio Falcomatà-Minicuci. Si deciderà tutto il 4 e 5 Ottobre [DETTAG… - ItaliaOggi : Comunali, prime proiezioni. Falcomatà (csx) avanti a Reggio Calabria - infoitinterno : Comunali Reggio Calabria: le prime proiezioni - RadioKiboy93 : TG KIBOY93: #ElezioniComunali #ReggioCalabria, terza proiezione: Falcomatà ancora avanti col 37,5% (fonte Il Reg… -

Ultime Notizie dalla rete : Comunali Reggio

Dal Veneto alla Calabria, dove - a Reggio Calabria - è in corso un vero e proprio testa ... In controtendenza rispetto alla vittoria di Eugenio Giani in Toscana è il dato delle comunali ad Arezzo, ...Cominciato lo spoglio per le elezioni comunali, arrivano le prime proiezioni. Secondo l'ultima proiezione Rai sulle a Reggio Calabria il candidato del centrosinistra Giuseppe Falcomatà è in leggero ...