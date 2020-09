Roma: carabiniere spara e uccide ladro (Di domenica 20 settembre 2020) Un carabiniere del nucleo radiomobile di Roma ha sparato e ucciso un uomo che lo aveva aggredito con un cacciavite all’interno del cortile di un palazzo al Roma. Nella notte, a seguito della segnalazione di presenze sospette, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Capitale sono intervenuti in uno stabile adibito ad uffici in in via Paolo Di Dono all’Eur. I due militari dopo essersi introdotti nel cortile condominiale avrebbero tentato di bloccare uno sconosciuto, che con un cacciavite ha colpito al costato uno dei due carabinieri. Reagendo all’aggressione l’altro militare ha esploso due colpi di pistola colpendo a morte il presunto ladro. Il militare ferito e’ stato trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso, mentre il complice, ... Leggi su romadailynews (Di domenica 20 settembre 2020) Undel nucleo radiomobile dihato e ucciso un uomo che lo aveva aggredito con un cacciavite all’interno del cortile di un palazzo al. Nella notte, a seguito della segnalazione di presenze sospette, i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Capitale sono intervenuti in uno stabile adibito ad uffici in in via Paolo Di Dono all’Eur. I due militari dopo essersi introdotti nel cortile condominiale avrebbero tentato di bloccare uno sconosciuto, che con un cacciavite ha colpito al costato uno dei due carabinieri. Reagendo all’aggressione l’altro militare ha esploso due colpi di pistola colpendo a morte il presunto. Il militare ferito e’ stato trasportato presso l’ospedale Sant’Eugenio per le cure del caso, mentre il complice, ...

