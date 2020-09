Trono over, Gemma Galgani sfuriata di gelosia. La dama non se ne fa una ragione (Di martedì 15 settembre 2020) Ancora protagonista della puntata del Trono over di Uomini e Donne che andrà in onda oggi 15 settembre Gemma Galgani. La dama doc del programma è tornata con tantissime novità accadute nella sua vita durante l’estate in primo luogo ha subito un lifting facciale perchè come lei sostiene non si sente anziana e ha uno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 15 settembre 2020) Ancora protagonista della puntata deldi Uomini e Donne che andrà in onda oggi 15 settembre. Ladoc del programma è tornata con tantissime novità accadute nella sua vita durante l’estate in primo luogo ha subito un lifting facciale perchè come lei sostiene non si sente anziana e ha uno … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

trash_italiano : La parte dedicata al trono classico si salverà solo se le dame del trono over inizieranno a litigare con le corteggiatrici. #uominiedonne - eziopreggio : E con oggi sono due mesi che aspetto la chiamata di Veronica della redazione per salire su quel benedetto Trono Over - ManuCia0 : Oggi salto #uominiedonne quindi scommetto che sarà dedicato tutto al trono over - IsaeChia : #Somiglianza tra #Alessandro, cavaliere del #Tronoover di '#UominieDonne', e #LucaBizzarri - italiaserait : Trono Over o Trono Classico: le anticipazioni di Uomini e Donne di oggi 15 settembre -