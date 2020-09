Scuola, la protesta a Napoli: “Meno elezioni più lezioni” (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Meno elezioni più lezioni” tornano nuovamente in strada a Napoli gli operatori della Scuola. Docenti, operatori scolastici precari, ma anche genitori ed alunni, si sono dati appuntamento questa mattina a piazza Del Gesù. Portando tra i vicoli del cuore del capoluogo campano tutta la loro contrarietà contro l’apertura posticipata degli istituti scolastici. La Campania, grazie alla scelta del Governatore De Luca, sarà infatti tra le ultime Regioni d’Italia ad aprire agli studenti. “Bisognava portare il voto fuori dalle scuole – spiegano oggi gli attivisti della rete Scuola e bambini nell’emergenza Covid-19 – come si è fatto altrove, soluzioni alternative alle aule come ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 14 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– “Menopiù lezioni” tornano nuovamente in strada agli operatori della. Docenti, operatori scolastici precari, ma anche genitori ed alunni, si sono dati appuntamento questa mattina a piazza Del Gesù. Portando tra i vicoli del cuore del capoluogo campano tutta la loro contrarietà contro l’apertura posticipata degli istituti scolastici. La Campania, grazie alla scelta del Governatore De Luca, sarà infatti tra le ultime Regioni d’Italia ad aprire agli studenti. “Bisognava portare il voto fuori dalle scuole – spiegano oggi gli attivisti della retee bambini nell’emergenza Covid-19 – come si è fatto altrove, soluzioni alternative alle aule come ...

