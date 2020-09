Pensione invalidità 2020 | panico circolare mancante | chi ha diritto all’aumento?

Leggi su pensionipertutti

(Di lunedì 14 settembre 2020) Non si placa il dibattito intorno al tanto atteso aumento delladi invalidità, la Sentenza 152/ha stabilito che l’incremento al milione (651 euro) spetta a quanti abbiano compiuto almeno 18 anni e non più 60 e siano invalidi civili totali al 100%. Lo scopo é tutelare quanti hanno condizioni economiche disagiate determinate dalla totale impossibilità a lavorare. La sentenza é stata da molti definita storica, il Decreto Agosto pubblicato in Gu dal 15 agosto ha stanziato i fondi previsti per l’ aumento dellache sarà effettivo dal 20 luglio scorso. L’ultimo ostacolo per gli invalidi consta nella mancataINPS, che tarda e di molto, ad arrivare, ragion per cui moltissimi potenizari beneficiari, controllando l’accredito della ...