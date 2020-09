Migranti, l’ambasciatore tunisino: Tutti devono fare la loro parte, Italia compresa (Di venerdì 11 settembre 2020) La Tunisia è “molto impegnata” nella lotta alle migrazioni illegali, ma anche l’Italia dovrebbe “fare la sua parte” sbloccando i fondi promessi e “mai arrivati”. Lo dichiara l’ambasciatore della Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, in una video-intervista concessa ad “Agenzia Nova”. Il nuovo primo ministro Hichem Mechichi, che proprio ieri ha prestato giuramento davanti al presidente della Repubblica, Kais Saied, è un ex ministro dell’Interno e conosce bene il dossier delle migrazioni. “Possiamo dire che su questo tema ci sarà continuità degli impegni tunisini e non avremo tempi di attesa. La Tunisia è stata molto impegnata sulla vicenda immigrazione con il governo precedente e con il ministro Mechichi. Forse ... Leggi su ildenaro

RFabianiSinger : RT @MoezSinaoui: Migranti, l'ambasciatore tunisino Sinaoui a Nova: 'Anche l’Italia faccia la sua parte' - alesansoni : RT @AlexScipione: L'ambasciatore @MoezSinaoui mi ha detto che i famosi 11 milioni di euro per la lotta alle migrazioni illegali promessi da… - em_squillante : RT @agenzia_nova: La #Tunisia è “molto impegnata” nella lotta alle migrazioni illegali, ma anche l’#Italia dovrebbe “fare la sua parte”.… - Fayrouz_BA : RT @agenzia_nova: La #Tunisia è “molto impegnata” nella lotta alle migrazioni illegali, ma anche l’#Italia dovrebbe “fare la sua parte”.… -

Ultime Notizie dalla rete : Migranti l’ambasciatore Joe Biden conquista la nomination democratica. Obama: orgoglioso di te Il Sole 24 ORE