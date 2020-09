No Time to Die, 007 muore nel film: la teoria che circola tra i fan (Di domenica 6 settembre 2020) Secondo una recente teoria, 007 muore in No Time to Die, film che vedrà Daniel Craig interpretare per l'ultima volta il personaggio di James Bond. Quando mancano due mesi all'uscita al cinema di No Time to Die, continua a circolare la teoria secondo la quale 007 muore nel film che vedrà Daniel Craig interpretare James Bond per l'ultima volta. Nuove emergenze sanitarie permettendo, l'uscita di No Time to Die è ormai vicina. Il film diretto da Cary Fukunaga, che rappresenterà il 25esimo capitolo della saga legata all'agente James Bond, ha visto slittare la sua data d'uscita di parecchi mesi a causa della pandemia globale che ha portato alla chiusura dei cinema in tutto il ... Leggi su movieplayer

GianlucaOdinson : No Time to Die, 007 muore nel film: la teoria che circola tra i fan - - cinemaniaco_fb : ?????????????? No Time to Die, 007 muore nel film: la teoria che circola tra i fan - missMercury_ : @ARAVGORN Io è da gennaio che non vado al cinema ??spero di riuscire ad andarci a novembre a vedere no time to die - RiveGaucheCine : “No time to die”: Il nuovo trailer - infoitcultura : No time to die: trailer e trama del nuovo film con Daniel Craig -