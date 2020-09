UFFICIALE Amichevole Torino Sampdoria: Giampaolo sfida gli ex (Di sabato 5 settembre 2020) Torino Sampdoria sarà l’ultima Amichevole del pre-campionato blucerchiato: sfida da ex per il tecnico granata Giampaolo «Si impreziosisce di un’Amichevole la tabella di marcia della Sampdoria verso la Serie A TIM 2020/21. Dopo Alessandria, Derthona e Piacenza, i blucerchiati affronteranno il Torino in quella che può essere considerata la prova generale in vista dell’esordio in campionato. La sfida con i granata è in programma allo stadio “Olimpico Grande Torino” di Torino, sabato 12 settembre, con calcio d’inizio fissato alle ore 16.00». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

LaskaJuventus : RT @ManySkills1701: En passant, rilevo che un incontro ufficiale fra Portogallo e Croazia viene qui considerato meno importante di un'amich… - ManySkills1701 : En passant, rilevo che un incontro ufficiale fra Portogallo e Croazia viene qui considerato meno importante di un'a… - sportli26181512 : Milan-Monza, la formazione ufficiale dei rossoneri: Maldini e Roback dal primo minuto: Tra meno di un'ora il Milan… - MondoNapoli : UFFICIALE - Napoli-Pescara, dove vedere la terza amichevole degli azzurri - - sportli26181512 : Chievo, UFFICIALE: tre positivi al Covid-19, annullata l'amichevole con il Padova: Tre positivi al coronavirus al C… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Amichevole UFFICIALE Amichevole Torino Sampdoria: Giampaolo sfida gli ex Calcio News 24 Roma, stabilita la terza amichevole precampionato

In un periodo in cui tutte le squadre sono un cantiere aperto, si ricomincia finalmente a parlare di calcio giocato. La Roma infatti scenderà in campo per la prima volta domani pomeriggio a Trigoria c ...

Milan Monza streaming e diretta tv: dove vedere l’amichevole

Questa sera, sabato 5 settembre 2020, alle ore 20,45 Milan e Monza scendono in campo allo stadio San Siro (a porte chiuse) per una sfida amichevole che riporta alla memoria il passato dei rossoneri e ...

In un periodo in cui tutte le squadre sono un cantiere aperto, si ricomincia finalmente a parlare di calcio giocato. La Roma infatti scenderà in campo per la prima volta domani pomeriggio a Trigoria c ...Questa sera, sabato 5 settembre 2020, alle ore 20,45 Milan e Monza scendono in campo allo stadio San Siro (a porte chiuse) per una sfida amichevole che riporta alla memoria il passato dei rossoneri e ...