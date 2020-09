Benevento, U.O.C di Dermatologia del “San Pio” eccellenza regionale (Di venerdì 4 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Quando si dice “amici per la pelle” non si può non pensare ai sanitari della U.O.C. di Dermatologia dell’A.O.R.N. “San Pio” di Benevento: un’equipe di eccellenti dermatologi, che, sapientemente coordinati dal Dott. Francesco Cusano, ha saputo conquistarsi la fiducia di un’utenza che proviene da altre province per oltre il 60%, rappresentando una valida risposta alla piaga della migrazione passiva dermatologica in altre regioni. A questo crescente successo ha contribuito non poco il Direttore Generale, Dott. Mario Nicola Vittorio Ferrante, fautore illuminato dell’innovazione e del progresso tecnologico, che ha dotato il reparto di una strumentazione d’avanguardia, anch’essa un invidiabile biglietto da visita. In tal guisa, al ... Leggi su anteprima24

