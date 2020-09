“Sesso? Fatelo con la mascherina ed evitate i baci” (Di giovedì 3 settembre 2020) Niente baci e indossare la mascherina quando si fa sesso, per proteggersi dal coronavirus. È quanto raccomanda Theresa Tam, la direttrice della sanità pubblica del Canada, secondo cui “il sesso ai tempi del Covid-19 può essere complicato, specialmente per coloro che non hanno un partner con cui convivono o il cui partner è a rischio Covid-19”. La dottoressa ha spiegato che “ci sono poche possibilità di prendere il coronavirus da sperma o liquido vaginale, ma l’attività sessuale con nuovi partner aumenta il rischio di contrarre il virus, soprattutto se c’è uno stretto contatto come il bacio. Come altre attività durante il Covid-19 che coinvolgono la vicinanza fisica, ci sono alcune cose che si possono fare per ridurre al minimo il rischio di essere infettati e di diffondere il virus. ... Leggi su ilfattoquotidiano

