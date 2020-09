Coronavirus, alcuni farmaci steroidei diminuiscono di un terzo i decessi nei pazienti gravi (Di giovedì 3 settembre 2020) I farmaci steroidei attenuano i decessi nei pazienti gravi. Sarebbe questa la conclusione di alcuni studi condotti da diversi medici nella lotta al Covid-19. Diversi medici convocati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità hanno condotto molti studi sui farmaci steroidei per curare i pazienti gravi affetti da Covid-19. L’analisi pubblicata ieri sul ‘Journal of the American Medical … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

La7tv : #omnibus L'europarlamentare M5S @ignaziocorrao contro la gestione delle regioni in alcuni momenti dell'emergenza sa… - _SiGonfiaLaRete : Coronavirus, Boca Juniors: “18 calciatori positivi. Alcuni presentano sintomi” ?? - Filcol4 : @Fletcher_Lynd @okladskij @Miti_Vigliero @Cartabellotta @preglias @ProfLopalco @arcanodavvero @ASampierdarena… - Emilystellaemi2 : RT @PediatriaOggi: “Cosa faremo senza di loro?” ritrae alcuni bambini che guardano da lontano i nonni deceduti a causa del #COVID__19 “Ho… - polemicarc : Nieuws dalle Fiandre: per via delle numerose minacce ricevute, alcuni membri del 'comitato scientifico' per il Coro… -