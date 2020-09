Roma, maxi voragine nel giardino condominiale: forse colpa delle piogge, gli ultimi aggiornamenti (Di martedì 1 settembre 2020) Nella giornata di oggi, 1 settembre 2020, i Vigili del Fuoco di Roma sono intervenuti in zona Massimina, in via Antonio Banfi n. 33, per una voragine apertasi all’interno di un giardino condominiale. Le famiglie che vivono nella struttura sono state fatte evacuare. A seguito di ulteriori segnalazioni da parte dei residenti dell’area interessata i vigili del fuoco hanno effettuato un altro sopralluogo. La squadra dei vigili del fuoco del distaccamento Monte Mario ed il Funzionario di servizio hanno riscontrato un peggioramento del quadro fessurativo già in atto da questa mattina. Si presume che il fenomeno sia concomitante con le recenti ed abbondanti piogge. Pertanto, si ritiene che il fenomeno a livello sotterraneo sia attualmente in fase di assestamento. Per quanto riguarda i ... Leggi su ilcorrieredellacitta

