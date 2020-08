TFN ha emesso la sentenza: Picerno e Bitonto in D. Foggia spera nella C (Di lunedì 31 agosto 2020) Oggi il Tribunale Federale Nazionale si è espresso con una sentenza che rappresenta il primo grado della giustizia sportiva sul deferimento per illecito sportivo avente come oggetto l’alterazione del regolare svolgimento e il conseguente risultato finale della gara Picerno-Bitonto, disputata il 5 maggio 2019. Questo il verdetto: Picerno declassato all’ultimo posto della classifica, Bitonto penalizzato di 5 punti e quindi retrocesso. Il Foggia adesso ha un piede e mezzo in C. Per Picerno e Bitonto c'è la possibilità di ricorrere alla Corte D'Appello.Dispositivo del TFNII Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, composto da dott. Cesare ... Leggi su itasportpress

FRANCESCO LOIACONO - Il TFN Tribunale Federale Nazionale ha emesso a Roma la sentenza di primo grado sulla partita Picerno-Bitonto del 5 Maggio 2019. Le due società sono state ritenute colpevoli di il ...

