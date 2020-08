Cristiano Malgioglio, terrore Covid in vacanza: “Sono dovuto andare dallo psicologo” (Di lunedì 31 agosto 2020) Con il tono ironico e sopra le righe che lo caratterizza, Cristiano Malgioglio ha raccontato a Libero le proprie vacanze in pieno periodo di recrudescenza Covid. Già tra i vip maggiormente sensibili alla questione, l’autore si è da sempre mostrato particolarmente attento alle forme di prevenzione possibili per contrastare il contagio; nonostante i numeri in diminuzione degli scorsi mesi, l’attenzione non è certo passata, così come non è ancora finita l’auto-quarantena. “Altro che videochiamate“, ha scherzato. “Quando uscirò dall’isolamento avrà un disco nuovo e un libro da pubblicare“. “Ho proseguito la quarantena anche in vacanza, la gente mi insultava”: Cristiano Malgioglio ... Leggi su velvetgossip

