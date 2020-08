I bookies spingono la Community Shield verso Liverpool dopo 14 anni (Di venerdì 28 agosto 2020) (Roma, 28 agosto 2020) - I Reds (1,67) partono con i favori del pronostico nel match con l'Arsenal (5,00) che apre la nuova stagione del calcio inglese. Roma, 28 agosto 2020 – La stagione calcistica inglese si apre domani, come da tradizione, con la Community Shield, tra il Liverpool (1,67) campione d'Inghilterra e l'Arsenal (5,00) detentore della FA Cup. Second 6 tifosi su 10 di Planetwin365, i Reds riusciranno a mettere le mani sul trofeo che non vincono dal 2006, mentre solo il 19% crede in un nuovo successo dell'Arsenal, che ha vinto tre delle ultime 6 edizioni. Entrambe le squadre hanno un gran feeling con questa competizione che si sono aggiudicate per ben 15 volte nella loro storia; solo il Manchester United con 21 successi ha fatto di meglio. I bookies di Planetwin365 si aspettano una partita con almeno 4 ... Leggi su iltempo

Calciomercato Inter: Brozovic ad un passo dall’addio secondo i bookies

Gli analisti di Planetwin365 spingono il centrocampista croato lontano dall’Inter (1,70,) mentre Kantè sembrerebbe vicino all’addio dal Chelsea (1,99) per tornare da Conte Roma, 24 agosto 2020 – Si fa ...

