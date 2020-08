Calciomercato Parma, occhi su Frattesi del Sassuolo (Di venerdì 28 agosto 2020) . Il centrocampista è reduce dall’avventura all’Empoli Il Parma ha messo gli occhi su Davide Frattesi, centrocampista classe ’99, reduce da una buonissima stagione all’Empoli (in serie B, ndr). Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il giocatore è nel mirino del club ducale. Il calciatore è tornato al Sassuolo, ma potrebbe ripartire proprio dal Parma. Al momento si parla soltanto di un interesse, ma nelle prossime ore ci potrebbe essere un’accelerata delle trattative tra le due società. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

