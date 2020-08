Covid Sardegna, Sileri: “Ci sarà un’inchiesta su Billionaire e numeri di telefono falsi” (Di giovedì 27 agosto 2020) "Rimango atterrito dal fatto che al Billionaire siano stati dati numeri e generalità falsi. Non so come verranno rintracciati questi soggetti, spero vengano rintracciati in altro modo, magari con la carta di credito. La procura aprirà un'inchiesta su questo”. Ad annunciarlo è il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri che, ospite a "L'Italia s'è Desta" su Radio Cusano Campus, ha commentato la notizia - riportata da diversi quotidiani tra cui Corriere della Sera e Repubblica - secondo cui è possibile che alcune persone abbiano fornito al locale dati personali non veri, rendendo così impossibile il tracciamento in seguito ai contagi da coronavirus. Tra lo staff della discoteca di Porto Cervo ci sono al momento 58 positivi, oltre a Flavio Briatore, ricoverato al San Raffaele di ... Leggi su tg24.sky

E i referti medici legati alla prima positività al Coronavirus? "Non abbiamo ricevuto nessuna ... il responsabile dell'Unità di crisi per il nord Sardegna) per fare pressione. Mi ha detto che cerca di ...

