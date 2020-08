Inter tra Allegri e Mihajlovic? Non è detto: spunta una scommessa in panchina (Di domenica 23 agosto 2020) L'Inter pensa al nuovo allenatore in caso di divorzio da Conte. Allegri in pole, in lizza anche De Zerbi e Mihajlovic Leggi su 90min

ZZiliani : Ha cominciato a piangere ad Arezzo perchè la Juve l’aveva mandato in C perdendo in casa con lo Spezia, e tra Bergam… - tancredipalmeri : Praticamente Conte ha detto “O Ausilio o me”. E considerando la stretta relazione tra Ausilio e Zhang, direi che C… - Eurosport_IT : Dall'Arezzo all'Inter, #Conte non si snatura mai ??? Tutti gli sfoghi della carriera dell'allenatore salentino tra… - gemin_steven98 : RT @Eurosport_IT: Chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter???? Le 5 domande prima dell'incontro decisivo tra la società e Antonio #Conte… - Eurosport_IT : Chi sarà il prossimo allenatore dell'Inter???? Le 5 domande prima dell'incontro decisivo tra la società e Antonio… -