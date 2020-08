Calciomercato Benevento – E’ fatta per un rinforzo dal Belgio, nelle prossime ore la firma di Foulon (Di venerdì 21 agosto 2020) Dopo gli arrivi di Glik e Ionita, il Benevento ha chiuso per il terzo rinforzo in vista della prossima stagione in Serie A, stavolta un profilo decisamente differente rispetto ai primi due colpi. Terzino dal Belgio Ha effettuato le visite mediche ed entro poche ore firmerà il contratto che lo legherà ai sanniti Daam Foulon acquistato dal Waasland-Beveren (dove ha disputato quasi 50 partite con 9 assist), squadra dove ha disputato le ultime due stagioni, dopo essere cresciuto calcisticamente nel vivaio dell’Anderlecht. Terzino sinistro di 21 anni, vestirà la maglia dei campani per tre stagioni con opzione per un ulteriore anno. L’ufficialità arriverà poco dopo la firma. Calciomercato Benevento – E’ ... Leggi su giornal

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Benevento Calciomercato Benevento: il sogno per l'attacco è Pavoletti Fantacalcio ® Calcio: Coda al Lecce, domani visite mediche

(ANSA) - LECCE, 21 AGO - Il mercato del Lecce registra un nuovo colpo. Dopo l'ingaggio del giovane centrocampista polacco Marcin Listkowski, Pantaleo Corvino, responsabile dell'area tecnica, mette a s ...

Lecce, colpo Coda! Lunedì arriva Listowski e ora si punta Donnarumma

In attesa dell’annuncio di Eugenio Corini, il Lecce si rifà il look in attacco: quasi fatta per il bomber ex Benevento Massimo Coda che domani sarà in Salento per le visite mediche. Ma quale contracco ...

