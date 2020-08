Agropoli, ulteriore stretta sulla movida: ordinanza chiude locali all’una di notte (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAgropoli (Sa) – Il sindaco del Comune di Agropoli, Adamo Coppola, ha firmato apposita ordinanza nella quale dispone la chiusura dei locali della movida alle ore 1,00. Tale disposizione ha durata fino al prossimo 7 settembre. Il provvedimento fa seguito all’ordinanza n. 66 dell’8 agosto del presidente della Regione Campania (che riprende precedenti ordinanze, la n. 64 e la n. 55) e stabilisce limiti orari alle attività, ma differenziandoli per giorni della settimana. L’ordinanza del sindaco di Agropoli invece, fissa all’una di notte per tutti i giorni della settimana, l’orario di chiusura dei locali. «L’alta concentrazione di ... Leggi su anteprima24

