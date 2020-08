Steve Bannon arrestato: maxi truffa per il “guru” della campagna di Trump (Di giovedì 20 agosto 2020) Steve Bannon arrestato. Dalle stelle alle stalle: è proprio il caso di dirlo per Bannon, ex guru della campagna elettorale di Donald Trump e idolo dei sovranisti di tutto il mondo. L’ideologo neo-conservatore apprezzato anche in Italia da Matteo Salvini e da Giorgia Meloni (che lo invitò alla festa nazionale di Fratelli d’Italia) sarebbe complice di una truffa milionaria legata alla realizzazione del muro tra Messico e Stati Uniti, un affare illecito dal valore milionario. Steve Bannon arrestato e incriminato per frode Steve Bannon è stato formalmente incriminato per frode dalla procura federale di New York. Lo ... Leggi su urbanpost

