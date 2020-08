EA Play: il servizio sbarca su Steam per la fine del mese (Di mercoledì 19 agosto 2020) Il servizio in abbonamento di EA Play arriva finalmente su Steam. La libreria Electronic Arts sarà giocabile sullo store di Valve dal 31 agosto Da un po’ di tempo a questa parte sembrava piuttosto evidente come Electronic Arts fosse intenzionata ad abbandonare Origin per sbarcare su Steam. Adesso è arrivata la conferma definitiva, con il servizio in abbonamento pronto ad arrivare sullo store di Gabe Newell il 31 di agosto. In questo modo i giocatori PC potranno esplorare la libreria del publisher in un colpo solo grazie ad un abbonamento. EA Play su Steam è realtà, ecco tutti i dettagli Forse conoscevate il servizio con un altro nome. Infatti nel corso degli anni ha cambiato nomenclatura diverse ... Leggi su tuttotek

