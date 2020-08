Milano, si masturba in piazza Gae Aulenti davanti ai bambini: polizia arresta pedofilo (Di martedì 18 agosto 2020) Milano. Un uomo di 31 anni è stato arrestato e denunciato dalla polizia di Milano per essersi masturbato davanti ad alcuni bambini in piazza Gae Aulenti. Il vergognoso fatto è stato segnalato nel pomeriggio di ieri, domenica 16 agosto. Fermato e perquisito, nel cellulare dell’uomo sono state trovate diverse chat con minorenni. Scene vergognose in piazza Gae Aulenti a Milano dove un uomo di 31 anni è stato beccato a masturbarsi mentre fissava alcuni bambini di fronte ai quali si era appositamente messo. Si masturbava davanti ai bambini, arrestato Il mostruoso ... Leggi su limemagazine.eu

