Roma a Friedkin, Fienga: “Un privilegio cominciare a lavorare con loro” (Di lunedì 17 agosto 2020) “Questo è un importante giorno per l’AS Roma. È un privilegio per me cominciare a lavorare a stretto contatto con Dan e Ryan”. Lo ha dichiarato l’amministratore delegato della Roma, Guido Fienga, all’interno del comunicato apparso sul sito giallorosso che ufficializza l’acquisto della Roma al gruppo Friedkin. “La loro passione – ha proseguito l’ad giallorosso – e il loro impegno per la squadra sono indiscussi, così come le loro precedenti esperienze finanziarie e commerciali. Sono profondamente onorato di essere stato incaricato di continuare il mio lavoro alla Roma e di iniziare a realizzare il piano industriale che, nel primo anno, metterà le basi ... Leggi su sportface

