Inscryption è il nuovo inquietante e affascinante progetto del papà di Pony Island nel primo curioso trailer (Di mercoledì 12 agosto 2020) Sembra quasi spingerci a giocare una mano di carte con le creature più spaventose che si nascondono nell'oscurità il primo vero trailer di Inscryption, il nuovissimo progetto di quel Daniel Mullins che nel panorama indie ha ormai raggiunto una notorietà da non sottovalutare grazie a due progetti originali e assurdamente unici.D'altronde stiamo parlando del creatore di Pony Island e The Hex, una maestro dell'unicità e delle stramberie in salsa indie che in questo caso ha imboccato la strada del card game ma lo ha ovviamente fatto a modo suo con un primo trailer che ci mostra per l'appunto le sfide a suon di carte ma allo stesso tempo dimostra atmosfere e spezzoni di gameplay molto diversi.Ci troviamo di fronte a una "odissea ... Leggi su eurogamer

