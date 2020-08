La stanca e ripetitiva strategia social di Matteo Salvini (Di martedì 11 agosto 2020) Prima il volto della figlia, adesso la card da far girare nei gruppi “famiglia” di whatsapp in cui afferma di aver «dato la vita» per la sicurezza dei confini italiani. La strategia social di Matteo Salvini ha cambiato passo, e non certo in meglio. I numeri registrati dai profili Facebook, Twitter e Instagram (senza contare i circa 300mila follower su Tik-Tok) incoronano ancora il leader leghista re dei social, sia in termini di seguaci sia in termini di interazioni. I contenuti pubblicati dal Capitano, però, sono lo specchio del difficile momento politico che sta attraversando. I figli di Salvini non sono certo una novità: hanno iniziato a comparire in misura sempre maggiore nei post su Facebook, Twitter e Instagram. La figlia è stata ... Leggi su linkiesta

Ragazzo morto a Ponza, l'estate maledetta sull'isola della sballo

Adesso ci è scappato il morto. Un ragazzo di 28 anni, solo, che decide di scavalcare un muretto di una casa, ci cammina sopra, perde l'equilibrio, cade come un pupazzo, si spezza il collo. Era di Roma ...

