"Cts chiese zone rosse ad Alzano e Nembro il 3 marzo" (Di venerdì 7 agosto 2020) Alzano e Nembro dovevano diventare zona rossa ai primi di marzo. Così secondo il Comitato tecnico-scientifico (Cts) del Ministero della Salute che il 3 marzo, quando i contagi nel bergamasco avevano superato quelli del focolaio lodigiano (già in lockdown), aveva proposto la misura restrittiva. Non se ne fece però nulla, con il Governo che rimase sordo alla richiesta, secondo quanto riporta oggi L’Eco di Bergamo che cita un verbale di quella riunione, reso pubblico grazie al consigliere regionale lombardo Niccolò Carretta (di Azione).Nel documento si legge che: "Il Comitato propone di adottare le opportune misure restrittive già adottate nei comuni della zona rossa anche in questi due comuni (Alzano e Nembro, Ndr) al fine di limitare la ... Leggi su blogo

