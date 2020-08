Serie C 2020-2021, al Sud sarà uno spettacolo: girone quasi definito tra riammissioni, ripescaggi, illeciti e nuove proprietà (Di giovedì 6 agosto 2020) Serie C 2020-2021. Si può leggere tutta così, d’un fiato. Perché? Soprattutto per merito del girone C. Sempre lui, come l’anno scorso, come da qualche anno a questa parte. Chi pensava che la stagione passata il raggruppamento meridionale di terza Serie potesse rappresentare un torneo tosto, passionale, pieno di insidie, grandi piazze, tradizioni e chi più ne ha più ne metta, non ha fatto i conti con quello che si sta per definire adesso. Il girone C di Serie C 2020-2021 sarà ancora più bello dell’ultimo andato in scena, stradominato dalla Reggina che lo ha fatto sembrare un campionato qualsiasi, ma non è stato così. C’erano anche il Bari, il ... Leggi su calcioweb.eu

