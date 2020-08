Insulti alla Meloni, Sallusti strapazza la Pessina: «Sei una cattocomunista radical chic senz’anima» (Di giovedì 6 agosto 2020) Un giudizio al fulmicotone stronca Paola Pessina e non solo. Sull’ex sindaca Pd di Rho, che la Fondazione Cariplo ha indotto a dimettersi dopo le oscenità contro Giorgia Meloni, si abbatte Alessandro Sallusti. Il suo editoriale sul Giornale è pacato quanto deflagrante verso una modalità tutta cattocomunista di intendere la dialettica politica. Giorgia Meloni, scrive il direttore del Giornale «accetta di buon grado le prese in giro e l’ironia sulle sue “trasformazioni” quando si inalbera in Parlamento. Ma le offese gravi come quelle ricevute dall’ex sindaco di sinistra di Rho non sono affatto tollerabili. La signora che ha parlato di “eccesso di testosterone che ha fatto diventare brutta la Meloni” non è in ... Leggi su secoloditalia

BombieriGiorgia : RT @Roberto_Fico: L'Ufficio di Presidenza di @Montecitorio ha deciso - all’unanimità - di sanzionare con 15 giorni di sospensione Vittorio… - notadom1 : RT @SecolodItalia1: Insulti alla Meloni, Sallusti strapazza la Pessina: «Sei una cattocomunista radical chic senz’anima» - Max79863712 : RT @SecolodItalia1: Insulti alla Meloni, Sallusti strapazza la Pessina: «Sei una cattocomunista radical chic senz’anima» - conci66aa : RT @MonterossoMara: Quando da un twitt della mia cagnolina si passa alla cattiveria gratuita, con tanto di insulti a chi si è prestato ad… - DimitriDeVita : RT @MonterossoMara: Quando da un twitt della mia cagnolina si passa alla cattiveria gratuita, con tanto di insulti a chi si è prestato ad… -