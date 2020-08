Coronavirus, Speranza: “Rischio zero non esiste, in nuovo DPCM ancora tre regole base” (Di giovedì 6 agosto 2020) (Teleborsa) – “Non esiste il rischio zero e il percorso di riapertura va continuato lungo una linea di prudenza e cautela che ci ha positivamente portato fin qui. Restano le tre regole: mascherine, distanziamento e lavaggio delle mani. Queste dovranno perdurare per agosto e dopo: su queste tre regole essenziali per continuare con prudenza il percorso di riapertura e l’ordinanza dell’1 agosto le ripropone e le riporteremo nel prossimo DPCM”. Lo ha detto il Ministro della Salute, Roberto Speranza, nell’informativa al Senato sulle misure adottate dal Governo per affrontare l’emergenza sanitaria legata al Coronavirus. Il Ministro ha voluto ribadire che il “contesto è tutt’altro che semplice perché nel mondo ... Leggi su quifinanza

