Trump: “Gli Usa hanno il numero di morti per Covid più basso del mondo”. Giornalista lo smentisce in diretta: il video è virale (Di mercoledì 5 agosto 2020) Coronavirus, il Giornalista che smentisce Trump in diretta sui decessi in Usa Il video in cui il Giornalista americano Jonathan Swan smentisce Donald Trump sul numero dei decessi per Coronavirus negli Stati Uniti sta facendo il giro del mondo, e solo nelle prime ore ha guadagnato 6,4 milioni di visualizzazioni. Durante l’intervista con l’esperto del giornale online specializzato in politica Axios, Trump afferma che negli Stati Uniti ci sono “meno morti che nel resto del mondo”. Ma Swan, con sguardo basito, ribatte: “Non è vero, stanno crescendo”. Il tycoon, a quel punto, mostra al Giornalista una serie di grafici, che mostrerebbero come ... Leggi su tpi

AndreaRomano9 : Due strade contro la repressione cinese a #HongKong: una crociata ideologica a uso interno, come fa #Trump senza al… - spike_sr71 : RT @AlienoGentile: La Cina è un'economia che cresce a velocità di sorpasso e che fa strategie su base pluridecennale. Gli USA hanno un pres… - AlexMelis2 : RT @classcnbc: #Esplosione a #Beirut, #Trump: Vicini al popolo del #Libano, crediamo sia esplosa una bomba di qualche tipo. Ma gli esperti… - NapolitanoIda : @radiosilvana @AdryWebber Ma se gli piace tanto Trump ,perché non vanno in America? - monster_chonja : @mazzettam premesso che trump è una merda e il sistema scolastico americano è una merda, faccio notare che in itali… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump “Gli Coronavirus e l'idrossiclorochina, Trump: assumo una pastiglia al giorno Corriere della Sera