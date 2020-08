Lascia figlioletti soli a casa e va a spacciare con il fidanzato: 29enne denunciata (Di mercoledì 5 agosto 2020) Milano, 5 agosto 2020 - Era in auto con il fidanzato che spacciava e aveva Lasciato soli fin dalla mattina i figli , una bambina di 10 anni - con un braccio ingessato - e un bimbo di 2 anni: per ... Leggi su ilgiorno

Li ha lasciati a casa per andare al "lavoro". Non si è preoccupata minimamente dei suoi bimbi, ha lasciato loro un piatto di pastina da riscaldare ed è uscita per accompagnare il suo fidanzato. Poi, ...

