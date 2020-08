Antonio Conte? Parla troppo e solo per lamentarsi, difficile gestirlo così (Di martedì 4 agosto 2020) È destino che questo campionato, vinto meritatamente alla Juve, debba riservare ulteriori sorprese. Dopo il lockdown e lo smart working dovuti al virus, non potevano mancare le critiche all'allenatore campione d'Italia, mentre non erano ipotizzabili le espressioni di Conte rivolte ai suoi dirigenti. Sembra che "qualcuno" si diverta ad aggiungere pepe dove già c'era il sale, per mettere in crisi l'Inter e aiutare i media a mandare in onda la solita girandola di nomi atti a riempire le panchine che risultassero vacanti, quella di Conte compresa: si tratta di una ginnastica mentale testata a ricomporre i mosaici rotti, o presunti tali, che tanto piace ai tifosi e li fa sognare, facendo dimenticare loro persino i disagi del Coronavirus. Nel caso della Juve campione d'Italia vengono Contestate a Sarri l'assenza del bel ... Leggi su liberoquotidiano

