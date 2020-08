Serena Enardu, il figlio Tommy gravemente insultato: “Mi fa pena…” scoppia il caos (FOTO) (Di lunedì 3 agosto 2020) Serena Enardu finisce spesso nel mirino del gossip, ma stavolta è stato suo figlio Tommy ad avere la parte peggiore. Dopo tutto quello che è accaduto in occasione del GF VIP, l’immagine della sarda è stata gravemente danneggiata. Molto spesso, infatti, le capita di ricevere dei pesanti insulti sui social. In alcune circostanze, risponde a tono. In altre, invece, preferisce far cadere la cosa e fare finta di nulla. Vediamo cosa è accaduto stavolta. Accuse contro Tommy Un po’ di ore fa, Serena Enardu ha pubblicato una FOTO insieme a suo figlio Tommy. I due sono seduti su delle sedie da regista personalizzate con i loro nomi scritti sulla parte posteriore. La donna ... Leggi su kontrokultura

QuotidianPost : Pago dopo aver rivisto Serena Enardu cosa è successo? - Detlef73 : @IlContiAndrea Quindi arriva anche Serena Enardu ? - lasara_81 : E loro invece? #TempationIsland - infoitcultura : Serena Enardu e Pago si sono rivisti: “Abbiamo preso un caffè, siamo comunque persone civili” - Sashka1001 : Serena Enardu, che notte! 'Non ho dormito, è venuto da me Pago' Queste sono le notizie importanti altrochè parlare… -