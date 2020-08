Il piano di De Laurentiis per i diritti tv: due miliardi all’anno nelle casse della Serie A (Di lunedì 3 agosto 2020) Gli oltre 700 mila abbonati persi dalle pay-tv negli ultimi due anni sono il dato che restituisce meglio un’immagine tutt’altro che in salute del calcio italiano, dal punto di vista commerciale. Ed è quello da cui è partito Aurelio De Laurentiis per esporre agli altri club di Serie A il progetto ambizioso di un’organizzazione quasi del tutto autonoma nella gestione, nella promozione e nella produzione delle partite. Il discorso non è relativo soltanto al campionato, la competizione che riscuote l’interesse principale degli appassionati, ma anche a Champions League, Supercoppa Italiana, Europa League, Coppa Italia e Serie B, elencati nell’ordine di preferenza risultato da uno studio di Nielsen Sports dello scorso novembre. Alla base del dato negativo ci sarebbero due eventi senza ... Leggi su ilnapolista

Il piano di Gattuso: battere il Barça per presentarsi con le carte migliori da ADL per il rinnovo

Anche per presentarsi al tavolo della trattativa per il contratto con De Laurentiis con le carte migliori: l’uomo che ha ricostruito il palazzo tra mille difficoltà".

Le masterclass del Magna Graecia Film Festival

Si svolgeranno alle 18 le masterclass del Magna Graecia Film Festival nella cornica del complesso monumentale San Giovanni di Catanzaro. Saranno inoltre moderate dal giornalista e critico cinematograf ...

