Gp Gran Bretagna prove libere, Hamilton: "Non ero a mio agio al volante" (Di venerdì 31 luglio 2020) Una giornata storta capita anche ad un sei volte iridato. Ad ammetterlo è proprio Lewis Hamilton che domenica correrà il suo Gp preferito, quello di casa che solitamente è un tripudio di tifosi sugli ... Leggi su autosprint.corrieredellosport

SkyTG24 : Coronavirus, nuovo lockdown in Gran Bretagna per 4 milioni di persone - SkySportF1 : UFFICIALE! Eccolo già in macchina: @HulkHulkenberg torna in #F1 prendendo il posto di Pérez per il #BritishGP Il L… - SkySportF1 : Super @Max33Verstappen nelle #FP1 ?? @ScuderiaFerrari in top-5, #Vettel fermo tutto il turno I risultati ?… - sportface2016 : #F1, #GPGranBretagna: le dichiarazioni di Sebastian #Vettel - BarbaraPremoli : Gran Bretagna: venerdì con Leclerc 4° e tanti problemi per Vettel -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Bretagna Coronavirus, "l'America è in una catastrofe sanitaria" | Gran Bretagna, slitta l'allentamento delle restrizioni TGCOM Gp Gran Bretagna, Stroll miglior tempo nelle seconde libere

Roma, 31 lug. (askanews) - Lance Stroll (Racing Point) ha ottenuto il miglior crono al termine delle seconde libere del GP di Silverstone. Con il tempo di 1'27"274 ha preceduto Alexander Albon (Red Bu ...

F1, Gp Gran Bretagna (FP1): Verstappen davanti a tutti! Leclerc 5°, problemi per Vettel

La prima sessione di prove libere sul tracciato inglese di Silverstone ha visto Max Verstappen in cima alla classifica del tempi. Il pilota olandese della Red Bull, con il tempo di 1.27.422, ha preced ...

Roma, 31 lug. (askanews) - Lance Stroll (Racing Point) ha ottenuto il miglior crono al termine delle seconde libere del GP di Silverstone. Con il tempo di 1'27"274 ha preceduto Alexander Albon (Red Bu ...La prima sessione di prove libere sul tracciato inglese di Silverstone ha visto Max Verstappen in cima alla classifica del tempi. Il pilota olandese della Red Bull, con il tempo di 1.27.422, ha preced ...