I cyber-attacchi impazzano in Italia (Di giovedì 30 luglio 2020) cybersecurity (Getty Images)In Italia gli attacchi informatici sono aumentati di oltre il 250% nel secondo trimestre rispetto ai primi tre mesi del 2020 facendo registrare un preoccupante picco nel mese di giugno. A riportare i dati sulla situazione della sicurezza di rete in Italia è l’osservatorio cybersecurity di Exprivia, società Italiana di informatica, che nel suo report ha evidenziato come l’emergenza Covid-19 abbia influenzato pesantemente sulla sicurezza informatica in Italia. L’aumento dei lavoratori in smart working ha creato un campo fertile per il cybercrime. Secondo l’analisi nei primi tre mesi dell’anno gli attacchi informatici avvenuti in Italia sono stati 47 ... Leggi su wired

Secondo una ricerca di Exprivia negli ultimi tre mesi le minacce informatiche sono esplose a dismisura, con un picco a giugno In Italia gli attacchi informatici sono aumentati di oltre il 250% nel ...

Ue sanziona responsabili cyberattacchi russi e cinesi

BRUXELLES - Il Consiglio dell'Ue ha deciso, per la prima volta, di imporre sanzioni a seguito di attacchi informatici. Le misure restrittive sono state emesse nei confronti di sei persone e tre entità ...

