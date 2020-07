Calciomercato Juve: Milik si è promesso ai bianconeri, Bernardeschi nell’affare? (Di giovedì 30 luglio 2020) Milik Juve, è promessa: Bernardeschi può sbloccare l’affare. Il Napoli per ora non si smuove dalla valutazione di 50 milioni Scrive La Gazzetta dello Sport: l’addio al Napoli di Arkadiusz Milik è una certezza, ma la trattativa tra De Laurentiis e la Juve stenta a decollare. L’attaccante polacco ha rià rifiutato il rinnovo promettendosi ai bianconeri, grazie ai quali raddoppierebbe il suo ingaggio da 2,5 milioni a stagione. Il vero problema è la valutazione di 50 milioni del club partenopeo: soldi che la Juve non intende mettere sul piatto per un giocatore in scadenza nell’estate 2021. E allora ecco che la pedina Bernardeschi potrebbe ... Leggi su calcionews24

