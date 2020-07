A Legnano cinquanta nuclei famigliari sognano di avere un tetto sopra la testa (Di giovedì 30 luglio 2020) Non è difficile dimostrare quanto sia necessario dare spazio a programmi simili a "Housing first", bastano i semplici numeri. Secondo i dati in possesso di Asc So.LE alla fine del mese di luglio, il ... Leggi su ilgiorno

Ultime Notizie dalla rete : Legnano cinquanta A Legnano cinquanta nuclei famigliari sognano di avere un tetto sopra la testa IL GIORNO Ristrutturazione Appartamento e B&B a Verona

L’Italia è un Paese ricco di storia e molte delle costruzioni presenti risalgono al dopoguerra o, addirittura, ai primi anni del secolo. Le case costruite negli anni Cinquanta sono molto diverse non s ...

Albissola Marina, ecco il progetto “Terra Acqua Fuoco”: un viaggio nella ceramica con gli artigiani del territorio

Albissola Marina. Nato come omaggio alla tradizione ceramica albisolese in occasione dell’edizione 2020 di Buongiorno Ceramica (manifestazione di punta del calendario di eventi dell’Associazione Itali ...

L’Italia è un Paese ricco di storia e molte delle costruzioni presenti risalgono al dopoguerra o, addirittura, ai primi anni del secolo. Le case costruite negli anni Cinquanta sono molto diverse non s ...Albissola Marina. Nato come omaggio alla tradizione ceramica albisolese in occasione dell’edizione 2020 di Buongiorno Ceramica (manifestazione di punta del calendario di eventi dell’Associazione Itali ...