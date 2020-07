Formula 1, Vettel innamorato di Silverstone: “pista splendida, ma ci sono alcuni pericoli da non sottovalutare” (Di martedì 28 luglio 2020) Quarto appuntamento del Mondiale 2020 di Formula 1, il circus si sposta a Silverstone, circuito che ospiterà in successione le prossime due gare in calendario. La Ferrari si approccia a questo nuovo Gran Premio con la consapevolezza di essere ancora in ritardo rispetto alle rivali, ma con la voglia di giocarsi le proprie chances fino all’ultima curva. Charles Coates/Getty ImagesE’ questo l’obiettivo di Sebastian Vettel, come si evince dalle sue parole al sito ufficiale del Cavallino: “pensando a Silverstone non si può non essere felici, dal momento che la pista è splendida, credo che tutti la amino. Il circuito si trova in un ex aeroporto e quindi gli spazi circostanti sono molto aperti. Per questo il vento può avere un ruolo ... Leggi su sportfair

