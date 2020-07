Covid, pugno di ferro e guanto di velluto. Multe stellari agli italiani ma agli immigrati è concesso tutto (Di martedì 28 luglio 2020) pugno di ferro con gli italiani. guanto di velluto con gli immigrati. Che sbarcano a frotte sulle coste siciliane. Impuniti. Coccolati dal governo, liberi di circolare e di fuggire dalla quarantena. Loro possono farlo. Mettendo a rischio la salute di un’intera nazione. immigrati liberi, italiani multati Il rigido rispetto delle regole anti-Covid vale solo per gli italiani. Rincorsi da solerti droni per una innocua passeggiata solitaria. Spiati a vista durante il lockdown. Multati e processati per manifestazioni contro il governo. Che ha messo in ginocchio migliaia di imprenditori, ristoratori, partite Iva. agli immigrati clandestini, invece, tutto ... Leggi su secoloditalia

Il questore aveva assicurato il “pugno duro” in materia di verifiche nei locali e ... Le normative di contenimento del Covid comportano per i locali gravi esborsi per l’adeguamento strutturale e per ...

La maximulta da mille euro è scattata anche per una dipendente del bar che è stato dato in gestione dalla Stazione Marittima di Salerno. La ragazza – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – è stata s ...

